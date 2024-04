Verissimo | Rosy Chin confida | “Mia madre prendeva i vestiti dai cassonetti | mio padre mi avrebbe voluta morta La bulimia? Ancora oggi sono in cura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un’infanzia difficile, segnata dalla povertà, dal bullismo e dal razzismo., ex concorrente del Grande Fratello, si è raccontata a cuore aperto a, in un’intervista toccante e profonda che ha commosso il pubblico.è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5: la cuoca di Milano è entrata nella casa più spiata d’Italia l’11 settembre scorso ed è uscita il 25 marzo, il giorno della finale. Guidata dalle domande di Silvia Toffanin, ha ripercorso quindi la sua storia: “Da bambinastata vittima di bullismo e razzismo, ma a casa non potevo parlarne perché mia mamma diceva sempre che bisognava soffrire in silenzio. Tutto questo mi ha portato a covare una grandissima rabbia che poi sfogavo nel cibo“. È così che l’ex inquilina del Grande Fratello ...