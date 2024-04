Vela | bene Pescetto e Benino Floriani nel day 1 del Trofeo Princesa Sofia Pianosi chiamato alla risalita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Termina una giornata complessa in quel di Maiorca, località della Spagna che ospita in questi giorni il 53esimoS.A.R Principessa2024, una delle competizioni più prestigiose del calendario di. Tanti gli azzurri protagonisti in questo day 1 di gare, pesantemente contrassegnato da raffiche di vento superiore a 30 nodi, fattore che non ha consentito il regolare svolgimento delle prove di tutte le classi (tra cui anche la 49er e la FX). Il risultato migliore è arrivato nell’ILCA 6 da Chiara Benini. L’azzurra ha infatti centrato la terza posizione provvisoria con 7 punti netti, centrando la seconda e la quinta piazza nelle due regate con la flotta blu. In testa c’è invece la belga Emma Plasschaert con 2 punti (1-1), seguita dtedesca Hannah Anderssohn, seconda con 4 (3-1). In ...