Valanga vicino Zermatt in Svizzera | 3 morti e un ferito VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tre persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in unanei pressi di, una delle località sciistiche e alpinistiche più famose della. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese, precisando su X che "in serata le ricerche sono state sospese".Allarme altoLe autorità avevano innalzato l'allarme valanghe nella zona a causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni e dei forti venti. La polizia cantonale vallese non ha fornito la nazionalità delle tre vittime. Per il momento le ricerche sono sospese e una nuova valutazione verrà presa domani mattina. La zona del Riffelberg è nota dagli sciatori che praticano il fuori-pista, ovvero fuori dalle piste tracciate. Il pericolo valanghe nella giornata odierna in quella zona era di grado 4 su una scala che va da 1 a 5. A seguito delle abbondanti nevicate delle ...