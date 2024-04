Va in ospedale con forti dolori a braccio e torace | torna a casa e muore a 33 anni

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un’inchiesta cercherà di fare chiarezza sulla morte Alessio Sconza. Il ragazzo, di 33, si era fatto visitare al pronto soccorso di Villa San Pietro per un dolore ale al. A consigliargli di andare inera stato il suo medico, che lo aveva visitato. Il giovane uomo, come riferisce Il Messaggero, è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì, poche ore dopo essereto a. L’uomo, che lascia tre figli, viveva a Prima Porta e aveva una pizzeria alla Giustiniana. Giovedì mattina aveva avvertito questie si era fatto visitare dal suo medico. Poi era andato a farsi controllare al Pronto soccorso dove gli era stato fatto un elettrocardiogramma e assegnato un codice bianco. Nella notte, però, dopo essere ...

