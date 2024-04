Usano creme anti-age e cosmetici prima di compiere 10 anni | su TikTok spopolano le “Sephora kids” Quali sono i rischi per la pelle e per la psiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) La nuova mania per la cosmesi viene dagli USA, dove le giovanissime figlie delle attrici hanno cominciato a usare idella mamma. La moda è dilagata fino ad arrivare anche in Italia. Ad affaccendarsi tra letween (pre-adolescenti) di 8-13. L’hashtag diè #, con allusione alle giovani che frequentano i negozi della catena omonima a caccia di consigli e novità per preparare la skincare routine da pubblicare poi sui social – anche se in Italia la legge proibisce l’accesso sotto i 14, ma c’è qualche stratagemma. Le piccole beauty influencer esibiscono fieramente i propri trofeiage erughe, prodotti per il contorno ...

Usa crema per capelli, ragazza di 26 anni viene ricoverata in ospedale per insufficienza renale - Dietro la promessa di un aspetto sorprendente, si nascondono potenziali rischi per la salute dei capelli e, in casi estremi, per il nostro benessere. Il 'New England Journal of ...leggo

Beauty teen: le consumatrici di cosmetici sotto i 12 anni e i rischi che corrono - Le ragazzine tra i 9 e i 12 anni sono consumatrici precoci di cosmetici. Con vantaggi per i brand e rischi per la loro pelle ...repubblica