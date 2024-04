Il Pesce d’aprile 2024 si avvicina, portando con sé l’annuale opportunità di indulgere in scherzi e burle in uno spirito di allegria e camaraderia. Questa tradizione secolare, celebrata il primo ... (chiccheinformatiche)

Ultime notizie Modello Redditi 2024 : chi deve usarlo e scadenze. Le novità (aggiornamento 1 APRILE) Modello Redditi 2024 : quest’anno cambia la scadenza per l’inoltro. Non è l’unica importante ... (termometropolitico)

Da oggi , 1 aprile, entrano in vigore le nuove regole per il ottenere il rimborso da parte di Trenord a causa dei ritardi dei treni. Potranno richiederlo gli abbonati mensili e annuali e sarà pari al ... (fanpage)

USA 2024: spot della campagna di Biden indirizzato agli elettori di Nikki Haley - Il presidente americano Joe Biden lancia uni spot per la campagna USA 2024 indirizzato agli elettori di Nikki Haley.periodicodaily

Israele, protesta da centomila persone contro Netanyahu a Gerusalemme: è la più grande dal 7 ottobre - Decine di migliaia di persone in tutto Israele, soprattutto a Gerusalemme e a Tel Aviv, sono scese in piazza per chiedere le dimissioni di Benjamin Netanyahu ...fanpage

Infiltrazioni e modifica 'di fatto' della destinazione d'uso del proprio immobile - Non sempre il mutamento incide sulla dinamica del danno prodottosi nell'unità immobiliare la cui destinazione è stata variata.. La questione che vedremo essere stata trattata dalla pronuncia in commen ...condominioweb