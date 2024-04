USA 2024 | la campagna pubblicitaria di Trump contro Biden crea polemiche FOTO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 aprile 2024) Elezioni USA, ladi DonaldJoesta facendo molto discutere: non mancano lesulla suaContinua la lotta a distanza, negli Stati Uniti D’America, tra Donalde Joein vista delle elezioni presidenziali che si verificheranno nel mese di novembre di quest’anno. L’ultima mossa del tycoon ha fatto decisamente discutere e scatenato non poche. Il suo ultimo post, pubblicato sul suo canale ufficiale di “Truth”, stando non poche. Un filmato in cui si vede l’attuale presidente degli USA raffigurato su un pickup disteso su un ...