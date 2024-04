Uomini e Donne | coppia appena uscita dal programma brucia le tappe | l’importante gesto

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 1 Aprile di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ... (tutto.tv)

nuovo amore per Francesca Del Taglia? Nei mesi scorsi si erano rincorsi i rumor in merito a un ritorno di fiamma con Eugenio Colombo, papà dei suoi due bambini, dopo aver presenziato insieme a un ... (isaechia)

Uomini e Donne e Amici non vanno in onda oggi, lunedì 1 aprile: perché...0 - Uomini e Donne e Amici oggi, lunedì 1 aprile 2024, non vanno in onda. Il dating dei sentimenti e il talent, condotti entrambi da Maria De Filippi, si prendono un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa ...superguidatv

In 130 alla Messa per soli Uomini di Pasquetta di Agnone - Alle 7 del mattino sono iniziate le confessioni senza celare il viso del penitente con tutti i sacerdoti. Alle ore 8 si è tenuta la Messa: ad officiarla è toccato al Vescovo di Trivento don Claudio Pa ...rainews

“C’è ancora domani“ per la Sanità (sulla traccia del film di Paola Cortellesi) – di Mario Marroccu - Per capire quale fosse la condizione femminile fino al Referendum Istituzionale del 1946 bisogna andare a vedere il film “C’è ancora domani” di Paola Cor ...laprovinciadelsulcisiglesiente