Uomini e Donne | Alessio e Lavinia sempre più lontani | l’indizio che preoccupa i fan

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 aprile 2024)più distanti. Questi indizino molto i loro fan. Tutti i dettagli sulla coppia. La coppia formata da, che è molto amata dai fan, sembra attraversare un periodo di distanza evidente. Sembra che ci siano delle novità non proprio positive per questa coppia (Foto: Instagram @mauro) – Cityrumors.itI due giovani non appaiono insieme sui social da un po’ di tempo, alimentando così lezioni dei loro seguaci.più distanti, tutti i dettagli Questo silenzio sui social non lascia spazio a molte interpretazioni, poiché non ci ...