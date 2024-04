Uno dei più importanti pasdaran iraniani è morto in un raid israeliano a Damasco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 aprile 2024) Con unaereo a sorpresa, le forze armate israeliane hanno abbattuto l’edificio dell’ambasciata iraniana in Siria causando la morte di sei persone tra cui ha portato il generale Mohamad Reza Zahedi, comandante di alto rango della Forza Quds, nota per le sue operazioni militari e intelligence all’estero per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran. Alcuni alti ufficiali israeliani hanno confermato al New York Times che israele ha ordinato l’attacco all’ambasciata iraniana. Il generale Zahedi era il principale responsabile delle operazioni militari segrete dell’Iran in Siria e Libano, ricoprendo un ruolo cruciale all’interno della gerarchia militare iraniana. La sua morte rappresenta una delle perdite più significative per l’Iran negli ultimi tempi.