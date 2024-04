Università di Trento | nel nuovo regolamento tutte cariche sono al femminile anche se sono uomini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Utilizzare i termini al maschile non è né neutro, né neutrale. Così il Consiglio di amministrazione dell’diha voluto ribaltare la prospettiva. La presidente, la rettrice, la segretaria, le professoresse, la candidata, la decana: tutto al. È quanto prevede ilgenerale di ateneo che in un comma introdotto all’articolo 1 specifica che “I termini femminili usati in questo testo si riferiscono ale persone“, quindiquando riguardano degli. A spiegare la genesi è stato il rettore Flavio Deflorian (o meglio, la rettrice per il). Tutto nasce dalla necessità di evitare di appesantire il documento specificando i termini, in tutti i passaggi, sia ...