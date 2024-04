“Un’arma segreta russa dietro la Sindrome dell’Avana” L’ipotesi dell’inchiesta sui malesseri degli agenti di Cia e Fbi

(Di lunedì 1 aprile 2024) Vertigini, mal di testa, stanchezza, nausea e perdite di memoria. Sono questi iche da circa 8 anni hanno colpito numerosi diplomatici egovernativi statunitensi. Nel corsoanni è stata soprannominata ““, per i primi casi registrati nel 2016 in alcuni membri del personale dell’ambasciata Usa nella capitale cubana. Adesso viene fuori – secondo quanto emerso dall’indagine congiunta condotta da The Insider, 60 Minutes, noto programma tv della Cbs, e Der Spiegel – cheil misterioso disturbo che ha colpito più di 1.500 diplomatici eUsa nel mondo ci potrebbe essere la Russia.è che l‘intelligencepossa avere utilizzato – contro funzionari diplomatici, ufficiali della ...

