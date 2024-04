Una settimana meglio di tre anni Allegri umiliato in campo da Tudor | fine corsa?

(Di lunedì 1 aprile 2024) Italiani popolo di santi, poeti e Gasperini. Cioè allenatori che si ispirano al più longevo dei colleghi in serie A, ormai da ottosulla panchina dell'Atalanta e capace di innovarsi senza mai perdere l'identità. Un'identità che ha fatto la sua fortuna e quella di molti altri: Palladino e Juric che si sfidano, Thiago Motta che ha mescolato il calcio del Gasp con l'apprendistato catalano, eche torna nella patria del gasperinismo. Come si fa a dire che l'allenatore conta poco? È tanto, quasi tutto. Lo dimostra questa stirpe di gasperiniani che ha fatto suo un gioco particolare, diverso, che qualche anno fa sembrava impraticabile ai massimi livelli e invece ora è il marchio della serie A. Tutti sanno come gioca l'Atalanta, eppure ogni tanto capita qualcuno che non ci capisce niente. Stavolta è il Napoli e non è un caso. Calzona ha avuto pochi ...

