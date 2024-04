Un raid israeliano distrugge una parte dell’ambasciata iraniana a Damasco Muore un alto comandante dei Pasdaran

(Di lunedì 1 aprile 2024) Undell’esercitoha distrutto un palazzo, la capitale della Siria, e nell’attacco è stato ucciso undei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Mohammad Reza Zahedi, esponente di spicco delle Forze Quds in Siria e Libano, ossia il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (i cosiddetti). Con lui sono rimasti uccisi cinque membri della Guardia rivoluzionaria. Sarebbero sei i morti nel presunto. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, invece, parla di otto vittime provocate dal bombardamento. L’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran a, Hossein Akbari, non e’ stato ...

'raid israeliano su Damasco, ucciso un alto comandante Pasdaran'. L'Iran annuncia una "risposta dura" - L'attacco ha "preso di mira un edificio nella zona di Mezzeh". Nelle vicinanze si trova l'ambasciata dell'Iran". "Al-Mayadeen", la rete libanese affiliata a Hezbollah, ha riferito su X di "esplosioni ...ansa

Damasco, raid Israele accanto ad ambasciata Iran: diversi morti - (LaPresse) Aerei da guerra israeliani avrebbero lanciato attacchi Mezzeh, nell'area di Damasco, in Siria. Lo riferisce la radio ...stream24.ilsole24ore

Ucciso a Damasco in un raid israeliano un comandante di primo piano del corpo iraniano delle Guardie rivoluzionarie islamiche - Dopo l'attacco aereo di lunedì rivendicato da un gruppo armato iraniano operante in Iraq in cui è stato colpito un edificio nella città di Eilat, porto israeliano sul Mar Rosso, in risposta lo Stato e ...fai.informazione