Un punto a testa per Sassuolo e Udinese | a Defrel risponde Thauvin

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nella sfida salvezza fra emiliani e friuliani vince la paura anche se gli ospiti nella ripresa vanno per due volte vicino alla traversa centrando due legni, i padroni di casa orfani di Berardi restano al penultimo posto mentre gli ospiti agguantano in classifica il Lecce e portano a tre i punti sul terzultimo posto che significa Serie B

Le pagelle di Sassuolo-Udinese 1-1: un punto insipido per i neroverdi - Ruan TRESSOLDI 6+: al posto dello squalificato Erlic, Ballardini sceglie la sua fisicità per far fronte ad un colosso come Lucca. Inizia bene con una bella chiusura ed un salvataggio sulla linea, ...canalesassuolo

Modena-Bari 1-1: i biancorossi strappano un punto al Braglia - Il campionato di Serie B ricomincia con un pareggio per il Bari, che ha portato via un punto dal campo del Modena nel lunch match ... Sugli sviluppi dell'angolo Puscas colpisce di testa, Lulic per ...baritoday

Sarzana, homeless colpito al volto con spranga da 16enne: ha fratture multiple alla testa - In quel luogo, si sarebbe verificata una lite tra i due. Secondo quanto raccontato dallo stesso ragazzino ai carabinieri, l’uomo, a un certo punto, avrebbe messo una mano in tasca. Il giovane, ...tg24.sky