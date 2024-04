Un Mondo a Parte di Milani film più visto nel giorno di Pasqua

(Di lunedì 1 aprile 2024) Undi Riccardoè ilpiùdeldi, con circa 775.000 euro (772.077 euro) e 110.000 ingressi. superando i colossi americani Kung Fu Panda 4 e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. Ildi Riccardocon Antonio Albanese e Virginia Raffaele in soli quattro giorni dall'uscita in sala ottiene oltre 1.800.000 euro di incassi (1.818.048 euro) con 261.717 spettatori. Unha registrato da sabato una crescita di pubblico del +35%.

Il trasferimento di un maestro elementare da una Roma incattivita a un piccolo borgo abruzzese sperduto sui monti. I tormenti di una giovane dottoranda in matematica. E infine il biopic sulla moglie ... (amica)

Santiago di Compostela studia limiti ai turisti durante l'estate - L'amministrazione comunale di Santiago di Compostela studia la possibilità di introdurre limiti all'accesso dei turisti in alcune zone "saturate" della città: è quanto ha spiegato Míriam Louzao, asses ...ansa

Gli europarlamentari che dovranno dire addio a Bruxelles: da Alessandra Mussolini all’ex Iena Giarrusso, tutti i nomi - Mancano 68 giorni al voto per le Europee. Secondo i sondaggi la Lega eleggerebbe solo 7 eurodeputati invece di 28. Per FdI previsto un boom: da 5 a 23. I tanti addii forzati e la battaglia per le rica ...corriere

