Un feto nel freezer di casa L' orrore scoperto in un appartamento di Roma

I poliziotti sono intervenuti in un'abitazione a Roma , zona Borghesiana , dove hanno trovato un feto nel freezer . All'interno della casa era presente una coppia . Sul ritrovamento indagano gli... (ilmessaggero)

I fatti si sono registrati alla Borghesiana, periferia sud est di Roma . La donna, che aveva appena partorito, si è presentata in ospedale con una forte emorragia. trovato un feto nel congelatore ... (ilcorrieredellacitta)

Come capire la posizione del feto nella pancia? Dai primi calcetti in poi, capita a tutte le future mamme di cercare di immaginare in quale posizione possa essere il piccolo. ... (iodonna)