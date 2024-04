(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – L’da Sansenza punti, ma con la consapevolezza di stare bene (nonostante la quarta sconfitta consecutiva, tra l’altro senza segnare reti): l’s’2-0, ma gli ospiti non demeritano, giocando in modo. Tra gli azzurri non recuperano Ismajli e Grassi; Bastoni viene preferito a Maleh e c’è Niang in attacco. Nel primo tempo,subito in vantaggio, mache non dispiace perché non si disunisce, continuando a giocare a calcio. È propositiva la squadra di Nicola: difende e riparte, con buone manovre. Al 4’ Luperto sbroglia una situazione pericolosa nell’area empolese. Al 6’ colpisce Dimarco: cross di Bastoni dalla sinistra, l’esterno calcia di prima col mancino dai 14 metri ...

Un Empoli dignitoso esce sconfitto da San Siro: l'Inter si impone 2-0 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

