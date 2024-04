Ultime Notizie Roma del 01-04-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte dei Francesco Vitale in studio da aprile tornano le regole ordinarie per lo smart Working e con la fine di marzo Infatti sono scadute le procedure semplificate per i regimi di lavoro agile indirizzate ai lavoratori fragili a coloro che hanno figli sotto i 14 anni andiamo ora in Medio Oriente l’esercito israeliano rimosso stamattina i carri armati dell’ospedale ashifa i veicoli dell’esercito hanno lasciato il complesso ospedaliero dove erano entrati due settimane prima il Ministero della Sanità della striscia di Gaza ha dichiarato di aver scoperto decine di cadaveri nell’ospedale di ashifa Dopo ritiro oggi di carri armati e di altri veicoli dell’esercito israeliano precisando che ci sarebbero danni materiali molto significativi su tutti gli edifici a Massa ha chiesto scusa per la prima ...