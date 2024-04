Ultime Notizie Roma del 01-04-2024 ore 13 | 10

(Di lunedì 1 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’esercito israeliano ha rimosso stamattina i carri armati dall’ospedale a shifa i veicoli dell’esercito hanno lasciato il complesso ospedaliero dove erano entrati due settimane prima il Ministero della Sanità della striscia di Gaza ha dichiarato di aver scoperto decine di cadaveri nell’ospedale di al-shifa dopo il ritiro oggi di carri armati altri veicoli dell’esercito israeliano precisando che ci sono danni materiali molto significativi su tutti gli edifici a Massa ha chiesto scusa per la prima volta gli abitanti della striscia di Gaza per le sofferenze causate dalla guerra in una lunga dichiarazione pubblicata sul suo Canale telegram il movimento islamista palestinese si scusa per le difficoltà causate dal conflitto contro l’esercito ...

Ultime Notizie/ Ultim’ora oggi, Usa: sparatoria in un ristorante di Nashville, un morto e 6 feriti - Ultime Notizie, ultim'ora oggi: paura in Usa per una sparatoria in un ristorante a nord di Nashville. Il bilancio è di un morto e sei feriti, ricercato l'autore dell'attacco Le Ultime rilevazioni ...ilsussidiario

Breaking news, le Ultime Notizie di oggi dei principali siti e quotidiani italiani - Breaking news: le Ultime Notizie dei principali siti e quotidiani italiani. Aggiornamenti di cronaca, politica, cultura e sport di oggi.musicletter

Il tailleur bermuda di Caterina Balivo per le cerimonie della moda Primavera 2024 - Ebbene sì, anche il completo più formale, composto da giacca e pantalone, per la moda Primavera 2024 si rifà il look. Come Trasformandosi in un tailleur bermuda decisamente più fresco e trendy, ma no ...elle