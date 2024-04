Ultime Notizie Roma del 01-04-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio Vittoria delle opposizioni alle elezioni amministrative in Turchia a instable e Ankara i sindaci uscenti ecreme Imma moglu e mansoor JavaScript hanno battuto i candidati sostenuti dal Presidente turco racer dogana che già aveva perso nelle due più grandi città turche alle consultazioni di cinque anni fa oggi i nostri lettori hanno preso una decisione molto importante hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia fermato ozgur hotel Il segretario del maggior partito di opposizione abbiamo ottenuto un risultato storico ha aggiunto il maltempo in Lombardia Dove domenica pomeriggio è scattata l’allerta arancione per rischio idrogeologico a Milano fino a lunedì ci saranno vento forte e temporali nel varesotto una trentina di interventi dei vigili del fuoco per molti ...