Ultime Notizie Roma del 01-04-2024 ore 09 | 10

(Di lunedì 1 aprile 2024)Daily News radio giornale lunedì primo Aprile buona giornata buona Pasquetta dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non la cambia ma tutto cambia le grandi città turche Istanbul Ankara Smirne erano e restano nelle mani dell’opposizione Laika moderata del C HP che in buona parte le aveva prese nel 2019 il programma Scilla un punto di svolta il presidente conservatore le ha provate tutte ma L’opposizione Laika Controlla instabul anche remir ne dicevamo il sindaco della città sul Bosforo ecreme in Mamo gru e ormai lanciato come sfidante nelle presidenziali 2028 con una dichiarazione pubblicata sui social a Massa si è scusato per la prima volta con gli abitanti di garza per le sofferenze causate dalla guerra il movimento palestinese si scusa per le difficoltà causate dal conflitto contro l’esercito israeliano che dura da quasi sei mesi ma ribadisce la ...