UFFICIALE | Svelate le sedi di WrestleMania 41 e 42

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ebbene sì, ad una settimana di distanza dall’edizione XL che ci vedrà impegnati a seguire il ritorno sul ring di The Rock e il rematch tra Roman Reigns e Cody Rhodes valido per il titolo indiscusso, abbiamo le prossime due nuovedi. La WWE ha reso noto sui propri profili social le città che ospiteranno le edizioni numero 41 e 42 dello “Showcase of Immortals”. La 41 (sabato 5 e domenica 6 aprile 2025) si terrà all’interno dello US Bank Stadium, sede del team NFL, Minnesota Vikings. L’edizione 42 (sabato 11 e domenica 12 aprile 2026) invece renderà finalmente felici tutti i fan europei perché si terrà nel Wembley Stadium di Londra. Una notizia senza precedenti che segnerà di fatto l’Europa come la prima sede non USA in cui si terrà un edizione di. Qui il LINK di riferimento all’annuncio ...