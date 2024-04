Udinese | Thauvin | 'Non sono contento | ci manca personalità'

Nella sfida salvezza fra emiliani e friuliani vince la paura anche se gli ospiti nella ripresa vanno per due volte vicino alla traversa centrando due legni, i padroni di casa orfani di Berardi ... (ilgiornale)

Serie A, lotta salvezza. I pareggi di Sassuolo-Udinese e Cagliari-Verona buone notizie per il Lecce - Al Mapei Stadium, l’Udinese di Cioffi mette sotto il malconcio Sassuolo di Ballardini ma passa in svantaggio per il gol di Defrel al 41'. I friulani pareggiano al 44' con Thauvin e colpiscono due pali ...leccenews24

