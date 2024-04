Udinese | giallo pesante per Lucca | squalificato | salta l'Inter

(Di lunedì 1 aprile 2024) E` unquello arrivato durante Sassuolo-, sfida valida per la trentesima giornata di Serie A. In particolare, l`ammonizione...

Ammonizione pesante per l’Udinese di Gabriele Cioffi nel corso del primo tempo contro la Salernitana. Destinatario del provvedimento è Festy Ebosele , diffidato e quindi costretto a saltare il ... (sportface)

Occhio al giallo: cinque diffidati rischiano per la gara al Frosinone - Si tratta degli Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani, Victor Osimhen e Stanislav Lobotka che sono diffidati e, dunque, in caso di cartellino giallo nella partita esterna contro la squadra ...tuttonapoli

Sassuolo-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Segui Sassuolo-Udinese in diretta su DAZNGUARDA SU DAZN DOVE VEDERLA ... Non sarà della partita Martin Erlic, squalificato dopo il giallo rimediato contro la Roma. Dall'altra parte Cioffi recupera ...calciomercato

Pagelle Genoa-Frosinone 1-1: Reinier risponde a Gudmundsson, "giallo" nel finale, flop Retegui - Pagelle e voti di Genoa-Frosinone, partita valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A: top e flop della sfida andata in scena a Marassi.sport.virgilio