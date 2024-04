Udine | tratto A3 chiuso per una frana

(Di lunedì 1 aprile 2024) 10.30 Unacaduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro () ha portato alla chiusura dell'Autostrada A23 in entrambi i sensi di marcia.A causare lale intense piogge delle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e da grossi massi. Tre veicoli sono rimasti bloccati, ma non ci sono danni alle auto o feriti. Sul posto i vigili del fuoco di, i distaccamenti di Gemona e Tarvisio, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Se la situazione è tranquilla oggi in Friuli Venezia Giulia dopo la Protesta degli agricoltori di due giorni fa in cui sono sfilati circa 70 trattori e automezzi pesanti in città a Udine provenienti ... (quotidiano)

Il trasferimento di Simone Pafundi al Losanna continua a far ‘discutere’ e tocca da vicino il destino di un reggiano doc. È il caso di Marco Silvestri (foto), portiere dell’ Udine se che – secondo ... (sport.quotidiano)

Continua la mobilitazione degli agricoltori friulani aderenti al comitato presieduto da Massimo Lauzzana, che hanno manifestato il 29 gennaio scorso, portando in piazza I maggio a Udine una ... (quotidiano)

Friuli, frana sull'autostrada A23, chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba. Traffico bloccato e code - Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia per buona parte delle zone meridionali della penisola IN AGGIORNAMENTO – A causa delle forti piogge registrate in settimana e intensificatesi nelle ultime ore, ...informazione

Maltempo al Nord, frana sulla A23 - IN AGGIORNAMENTO - A causa delle forti piogge registrate in settimana e intensificatesi nelle ultime ore, stamani, poco prima delle 6, si è verificata ...lapresse

Maltempo, frana sull'autostrada in Friuli: tre auto coinvolte, tratto chiuso. Allerta meteo in 10 regioni - Una Pasquetta instabile dal punto di vista del meteo e il maltempo, oltre a condizionare le scelte degli italiani per la festività, continua a provocare danni e disagi. L'ultimo, una ...leggo