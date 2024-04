Uccide la moglie malata per non vederla più soffrire poi si spara | l’86enne è in rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Corridonia (Macerata), 1 parile 2024 - Ha ucciso lacon un fucile e poi si èto, ora Bruno Cartechini, 86 anni, è inall'ospedale Torrette di Ancona. I fatti sono avvenuti il giorno di Pasqua, alle 6.40 in via Macina a Corridonia. La vittima, Palma Romagnoli di 86 anni, era gravemente am, con problemi di deambulazione, e bloccata a letto da tempo. L'uomo ha fatto fuoco con il fucile da caccia che detiene regolarmente e poi ha rivolto l'arma contro di séndosi all'addome: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, così come i carabinieri, per l'anziana non c'era più nulla da fare; il marito è stato trovato in gravissime condizioni e subito trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona. A dare l’allarme è stato il genero della coppia, che ...