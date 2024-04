(Di lunedì 1 aprile 2024)ladi suicidarsi con un fucile da caccia. È successo a. L'uomo, 86 anni, è in

Pasqua di sangue nelle campagne di Corridonia, in provincia di Macerata. Qui Bruno Cartechini, un uomo di 86 anni, ha ucciso la moglie coetanea, Palma Romagnoli, con un fucile da caccia ... (today)

Corridonia (Macerata), 1 parile 2024 - Ha ucciso la moglie con un fucile e poi si è spara to, ora Bruno Cartechini, 86 anni, è in rianimazione all'ospedale Torrette di Ancona. I fatti sono avvenuti ... (ilrestodelcarlino)

Uccide la moglie e tenta il suicidio a Corridonia vicino Macerata: 86enne ricoverato in gravi condizioni - Uccide la moglie malata e tenta di suicidarsi con un fucile. È successo a Corridonia, vicino Macerata. L'uomo, 86 anni, è in gravi condizioni ...notizie.virgilio

Tragedia in provincia di Macerata: anziano Uccide la moglie malata e tenta il suicidio - Una tragedia ha sconvolto la tranquilla provincia di Macerata. Un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie, gravemente malata e inferma a letto, con un colpo di fucile, per poi tentare il suicidio.fai.informazione

Uccide la moglie malata e tenta suicidio, 86enne in Rianimazione - E' ricoverato in Rianimazione ad Ancona, in pericolo di vita, Bruno Cartechini, l'86enne di Corridonia (Macerata) che ieri mattina, nel giorno di Pasqua, ha sparato e ucciso la moglie Palma Romagnoli, ...ansa