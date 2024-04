«Turista a Km Zero» chiude in bellezza e prepara una nuova serie di appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 aprile 2024) Arezzo, 1 aprile 2024 – Un successo sopra le aspettative per «CortoNarrando», il progetto dedicato ai cittadini per stimolare la conoscenza delle bellezze del territorio. «a Km», questo il sottotitolo della rassegna, ha accolto ad ogni appuntamento oltre cento persone. Realizzata in un periodo diverso da quello dell’alta stagione turistica, l’iniziativa è riuscita a fare il pieno anche quando le condizioni meteo non erano ideali. Lo scorso sabato 30 marzo si è tenuto l’ultimo tour dedicato alla scoperta dei simulacri cortonesi. Presente come «ospite speciale» Paolo Giulierini a cui si deve l’ideazione del progetto. Il progetto dell’Amministrazione comunale è stato attuato da Together in Tuscany con la collaborazione di Unicoop Firenze, Confesercenti Arezzo, Assoturismo e Federagit. La formula prevede un’esperienza di visita di luogo ...