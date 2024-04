Turchia | l' opposizione per la prima volta è più forte di Erdogan

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il maggior partito diina livello nazionale, il Chp, ha raggiunto il maggior numero di consensi alle elezioni amministrative di ieri, con il 37,7%, battendo per lala formazione del presidente Recep Tayyip, l'Akp, che ha ottenuto il 35,4%, segnando uno dei risultati più bassi della sua storia politica. Lo dicono i dati pubblicati dalla tv di Stato Trt, con oltre il 99% delle schede scrutinate, mentre i risultati saranno ufficialmente confermati nei prossimi giorni dal Consiglio Elettorale supremo di(Ysk). I sindaci del Chp hanno vinto nelle cinque città più grandi del Paese, tra cui Istanbul e la capitale Ankara. Il partito disi è dimostrato ancorain parte dell'Anatolia centrale, pur ...

