TS – “Juve con la difesa a sei…” Poi pizzica Serena Williams su Sinner

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 aprile 2024) 2024-03-31 16:50:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Mattatore totale, Adriano Panatta, alla Domenica Sportiva: l’ex tennista e leggenda italiana è stato subito protagonista della serata televisiva del sabato di Pasqua, commentando a caldo e in maniera caustica la sconfitta dellantus in casa della Lazio all’ultimo secondo: “Ho visto la partita oggi, non pensavo che esistesse laa sei. Io conoscevo laa tre, laa quattro, lo domando a chi ne sa più di me, però sono rimasto male nel vedere lantus con sei in linea davanti al portiere e gli altri quattro davanti agli altri sei. Non credo che faccia parte della storia di questa squadra, è sempre stata una squadra che è stata un esempio in tutto il mondo. Non sono mai stato un tifoso della ...