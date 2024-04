TS – Crisi Juve | allenamento nel silenzio e poi in ritiro Allegri non parla

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 aprile 2024) 2024-04-01 15:33:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Torna McKennie Farà nuovamente capolino tra i titolari McKennie, che ha smaltito il jet lag dopo il trionfo in Nations League con gli Stati Uniti e che sabato sera è stato risparmiato daper un’intera frazione. E scalda i motori, contestualmente, anche Iling-Junior, la cui gestione da parte del tecnico è stata la medesima del texano: a sinistra, però, molto dipenderà dal recupero di Kostic. Il serbo ha saltato la trasferta capitolina per una sindrome influenzale, quindi martedì sera dovrebbe esserci. “I numeri dicono che stiamo facendo male in questo periodo, in questo momento ci vuole molta calma, abbiamo due punti di vantaggio sulla quinta, bisogna continuare a lavorare – le ultime parole di– Dobbiamo centrare, e lo centreremo, l’obiettivo Champions, anche se ...