Trovate le ossa di Emile | il bimbo scomparso lo scorso luglio | inquietante ipotesi

(Di lunedì 1 aprile 2024) La comunità di Le Vernet, piccola frazione nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza in Francia, è stata scdalla conferma che i resti umani ritrovati sabato 30 marzo sono del piccolo Émile S., il bambino di 2 annilo. La notizia, confermata dalla procura di Aix-en-Provence, pone fine a mesi di ricerche e speranze per la famiglia e gli abitanti del villaggio. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad alcuni escursionisti che hanno individuato lea poco più di 100 metri dalla residenza dei nonni di Émile, dove il bambino era in vacanza. Lesu un sentiero tra la chiesa e la cappella del villaggio, sono state prontamente analizzate dall’IRCGN (Istituto di ricerca criminale della Gendarmeria nazionale), confermando ...