Troppi giovani lasciano la scuola | è un' emergenza La frustata di Formigoni

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il dato è preoccupante, e va affrontato rapidamente e con decisione: sono quasi 500mila gli studenti che ogni annogli studi prima del tempo, pur avendo in mano al massimo la licenza di terza media. Sono oltre l'11% deitra i 18 e i 24 anni, un fenomeno che è presente anche negli altri Paesi d'Europa, ma non in maniera così massiccia: solo la Spagna col 13,9% e la Germania col 12,2 fanno peggio di noi, la media dell'area euro è di poco superiore al 9%. Mezzo milione all'anno diche abbandonano la loro formazione! Un esercito per un Paese come il nostro, in cui il tasso di natalità sta precipitando. E questa formazione non la recupereranno mai più, salvo rarissime eccezioni. Non solo, ma di questi sono 55mila (dato del 2022) quelli che si trasferiscono all'estero. La dispersione scolastica e la fuga ...