Treno si ferma in stazione e non riparte, il macchinista: «Finito il mio orario di lavoro, vado via». Decine di passeggeri rimasti a piedi - Il Treno rimane fermo in stazione a 60 chilometri dalla destinazione e non riparte. Dopo un'ora di stop, i passeggeri scoprono cosa è successo. Il macchinista è andato ...leggo

Cinque Terre, operatori contro Toti per una Pasqua sotto tono. I turisti snobbano il Treno: “Prezzi assurdi” video - Come annunciato, la domenica di Pasqua è andata in scena la protesta degli aderenti al comitato Cinque Terre unite: i commercianti e gli operatori turistici si sono fermati per cinque minuti dando vit ...cittadellaspezia

Trenitalia, riparte da Roma il Treno per i crocieristi: al via il Civitavecchia express - Da Roma ostiense a Civitavecchia con una sola fermataintermedia nella stazione di Roma San Pietro: tratta coperta in 50 minuti ...corriere