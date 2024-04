Tragedia mentre passeggia al mare il giorno di Pasqua in provincia di Latina

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 Unaquella che ha turbato il clima di festa ieri a Gaeta. Un uomo, ex medico dell’ospedale Monsignor Di Liegro,si godeva unata sul lungocon la moglie, è stato improvvisamente strappato alla vita da un malore fulminante, presumibilmente un infarto, attorno alle ore 19. L’episodio ha visto l’immediata mobilitazione di passanti e personale qualificato, tra cui un’infermiera che si trovava lì per caso e membri della Capitaneria di Porto, fortuitamente presenti con un defibrillatore. Nonostante l’impegno e la rapidità degli interventi di soccorso, comprese le manovre di rianimazione cardiopolmonare, la vita dell’anziano non è potuta essere salvata. La comunità di Gaeta si ritrova ora a dover elaborare il lutto per la perdita di una figura ben conosciuta e ...

