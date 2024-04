Tragedia in Sardegna | crolla una casa diroccata a Nuoro | morti due ragazzini di 13 e 14 anni

Nuoro, crolla solaio di una casa diroccata: morti due ragazzini di 13 e 14 anni - Roma, 1 aprile 2024 – Tragedia in tarda serata nella periferia di Nuoro (Sardegna) dove è crollato un solaio in una casa diroccata che ha colpito in pieno due ragazzini uccidendoli. Le vittime di 13 e ...quotidiano

Crolla solaio in una casa diroccata a Nuoro, due morti - Tragedia nella tarda sera a Nuoro. Due ragazzini di 13 e 14 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città. Molto probabilmente i due ragazzini ...ansa

Nuoro. Crolla il tetto di una vecchia casa: morti due ragazzini - Tragedia a Nuoro, dove nella serata di oggi è crollato il tetto di una casa abbandonata situata in via Pasquale Dessanay, nella zona di Badu ‘e Carros. Sono finiti sotto le macerie due ragazzini, di ...sardegnalive