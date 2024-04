Tragedia di Pasquetta Auto sbatte contro albero | muore 31enne

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 Dopo quelli delle ultime ore, ancora unasulle strade salentine. Ancora sangue quindi nel leccese anche in questa giornata didopo quanto avvenuto nella giornata di ieri. Un ragazzo di 31 anni ha perso la vita sulla strada provinciale 223, esattamente quella che porta dalla statale 274 a Lido Pizzi e a Matino. Il tragico sinistro si è verificato intorno alle 20.30 di oggi proprio sulla strada che porta a Matino.sulla provinciale,sul colpo Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, un’è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsiun, che si trovava su un terreno, per poi terminare la sua folle corsa al centro della carreggiata, girandosi su un ...

LE FOTO. Tragedia SFIORATA A Pasquetta. Il vento abbatte l’impalcatura dei lavori di un palazzo - AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di Pasquetta in via Raffaello, ad Aversa. Le forti raffiche di vento hanno causato il crollo di un enorme ponteggio di un ...casertace

Foggia, non sa di essere allergica e rischia lo shock anafilattico: salvata in 15 minuti - FOGGIA - Tragedia sfiorata a Foggia durante la cena di Pasqua per una 23enne del luogo: non sapeva di essere allergica e ha rischiato lo shock anafilattico. Per fortuna è stata salvata in tempo una ...lagazzettadelmezzogiorno

Giovane di 23 anni sale sul tetto per recuperare il pallone: precipita a terra, è grave - SAN MARTINO DI LUPARI - La festività di Pasquetta ha rischiato di trasformarsi in Tragedia oggi, primo aprile 2024, a San Martino di Lupari a cavallo tra via dell'Usignolo e via ...ilgazzettino