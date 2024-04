Traffico Roma del 01-04-2024 ore 20 | 00

(Di lunedì 1 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione aNord sulla Cassia bis code per incidente tra le uscite per Cesano e Castel dei ceveri Verso il raccordo sulla A1 diramazionenordrallentato tra il casello di Castelnuovo di Porto il raccordo anulare In quest’ultima direzione rimaniamo sui tratti autostradali sulla A1-napoli coda tratti pertra Frosinone e Valmontone direzionee sul tratto della Firenzesi è formata una coda in prossimità di Magliano Sabina a causa di un incidente in direzione disulla 12Civitavecchia code tratti tra Santa Severa e Torrimpietra sempre Verso il raccordorallentato lungo la A24L’Aquila ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati dalla redazione sulla Roma -fiumicino Traffico in coda per incidente tra Ponte Galeria e il raccordo anulare direzione del centro sulla casa bis si sta in coda per ... (romadailynews)

Luce Verde Roma Ben ritrovati dalla redazione sulla Roma -fiumicino Traffico in coda per incidente tra Ponte Galeria e il raccordo anulare direzione del centro sulla casa bis si sta in coda per ... (romadailynews)

Luce Verde Roma Ben ritrovati dalla redazione a Roma Nord sulla Cassia bis code per incidente tra le uscite per Cesano e Castel dei ceveri Verso il raccordo sulla A1 diramazione Roma nord Traffico ... (romadailynews)

L’aria di Roma non è aria buona. Cresce lo smog per le polveri sahariane - Se questo ha una logica anche girare a piedi o in bici a Roma non è tanto consigliabile. Caso mai meglio stare chiusi nelle auto ...romait

Allagata via Ostiense per tubatura rotta, strada chiusa tra via Lepidio e Ostia Antica - Attualmente via Ostiense è stata chiusa al Traffico dall'altezza di via Lucio Lepidio, stazione metro Lido Nord, e Ostia Antica in entrambe le direzioni ...fanpage

Media Teheran, a Damasco colpito un edificio ambasciata Iran - (ANSA) - Roma, 01 APR - Il palazzo colpito in un attacco a Damasco "appartiene all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran e aveva una bandiera". Lo riporta su X la rete iraniana Snn, (Students ...gazzettadiparma