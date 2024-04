Traffico Roma del 01-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione sulla-fiumicino System coda per incidente tra Ponte Galeria e il raccordo anulare direzione del centro sulla Cassia bis segnalatorallentato tra le uscite Cesano e Castel dei ceveri Verso il raccordo anularerallentato sulla A1 diramazionenord tra Settebagni e il raccordo anulare intenso ilsulla A1-napoli conrallentato tra Frosinone e Valmontone Verso il raccordo sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna al rallentamenti tra le uscite Pontine e Appia mentre fuori raccordo ancora chiusa su via Ostiense il tratto di strada tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica per urgenti lavori alla rete idricain ...