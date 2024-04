Traffico Roma del 01-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore lungo la rete viaria della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti registrati sulle strade della capitale al quartiere Ardeatino in zona navigatori prosegue la chiusura di via Tito Omboni tra via Andrea Pitti e via Carlo Conti Rossini in direzione della Cristoforo Colombo per la presenza di un edificio pericolante in Prati rimane chiusa per lavori via Ennio Quirino Visconti tra via Cicerone e via Tacito infine con il giorno della festa di Pasquetta le ZTL di fascia verde centro Trastevere e Tridente non sono attive e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...