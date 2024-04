Traffico Roma del 01-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazione molto intenso ilsul Grande Raccordo Anulare con code sulla carreggiata interna tra laL’Aquila la via Ardeatina è in carreggiata esterna tra la Salaria e la Cassia bisin coda proprio sulla Cassia bis tra il Grande Raccordo Anulare e Formello verso Viterbo intenso è rallentato ilsulla via Pontina tra il raccordo anulare e via di Decima in direzione fuorirallentamenti e corre sulla Cristoforo Colombo tra Vitinia e ostia perintenso verso il mare in piazza San Pietro e strade limitrofe disagi alla circolazione per il deflusso dei fedeli dopo la benedizione Apostolica con Papa Francesco per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...