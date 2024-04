Traffico Roma del 01-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione sulla via Pontina code per un incidente tra il raccordo anulare e via di Decima in direzione Pomeziacon rallentamenti anche sulla Cassia bis tra il raccordo anulare è l’uscita Formello verso Viterbo in piazza San Pietro possibili disagi dalle ore 12 per la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e la benedizione Apostolica ai fedeli prosegue la chiusura in via Tito Omboni tra via Andrea Pitti e via Carlo Conti Rossini in direzione della Cristoforo Colombo per la presenza di un edificio pericolante per lavori chiusa anche via Ennio Quirino Visconti tra via Cicerone e via Tacito per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale di ...