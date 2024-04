Traffico Roma del 01-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ultimo giorno di chiusura di via dei Fori Imperiali che fino a questa sera rimarrà isola pedonale con divieto di transito anche per i bus locali anche oggi in zona Vaticano possibili disagi la circolazione per la recita della preghiera alla Regina Coeli e per la benedizione dei fedeli in piazza San Pietro prevista alle ore 12 prosegue la chiusura di via Sesto menas siamo in zona Quadraro per una voragine tra via Marco Papio e via attio Labeone per lavori chiusa via Ennio Quirino Visconti tra via Cicerone e via Tacito al via oggi il collegamento ferroviario Civitavecchia Express e il treno veloce regionale che collega il porto di Civitavecchia al centro die rimarrà attivo Fino al prossimo 1° novembre per i dettagli di queste ed altre notizie è possibile consultare il sito ...