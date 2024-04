Toscana | Accordo per le amministrative tra Pli e Forza Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Siamo lieti ed entusiasti di annunciare l'che, non solo per la Provincia e il Comune di Prato, ma anche in moltissimi altri Comuni in, vedrà il Partito liberaleno correre insieme a. Condividiamo la visione che mette al centro l'individuo e le imprese, visione che intendiamo riportare nel nuovo Consiglio comunale e nella giunta che il sindaco Gianni Cenni andrà a costruire insieme agli altri partiti alleati: è anche per questo che è stato semplice e naturale accordarsi con l'onorevole Mazzetti, coordinatore provinciale di, e i suoi collaboratori per una lista comune, forte, giovane e con i due storici loghi insieme in un unico simbolo". Lo annuncia il segretario provinciale del Pli Davide ...