(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Siamo lieti ed entusiasti di annunciare l’che, non solo per la Provincia e il Comune di Prato, ma anche in moltissimi altri Comuni in, vedrà il Partito liberaleno correre insieme a. Condividiamo la visione che mette al centro l’individuo e le imprese, visione che intendiamo riportare nel nuovo Consiglio comunale e nella giunta che il sindaco Gianni Cenni andrà a costruire insieme agli altri partiti alleati: è anche per questo che è stato semplice e naturale accordarsi con l’onorevole Mazzetti, coordinatore provinciale di, e i suoi collaboratori per una lista comune, forte, giovane e con i due storici loghi insieme in un unico simbolo”. Lo annuncia il segretario provinciale del Pli Davide ...

Toscana: Accordo per le amministrative tra Pli e Forza Italia - Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Siamo lieti ed entusiasti di annunciare l'Accordo che, non solo per la Provincia e il Comune di Prato, ma anche in moltissimi altri Comuni in Toscana, vedrà il Partito libe ...lanuovasardegna

Normale di Pisa, Bernini: "Lo stop al bando con Israele Le università non si schierano" - “Profondamente sbagliata”: così la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha commentato la richiesta avanzata dalla di Pisa di riconsiderare il bando di ricerca in collaborazion ...informazione

Salvataggio del gruppo Egea, Iren firma l’Accordo per acquisire il 50% della NewCo - Genova - Nell'ambito del salvataggio di Egea, Iren ha sottoscritto un Accordo di investimento vincolante per l'acquisizione di una quota pari al 50% del capitale sociale di una NewCo, in cui saranno t ...ilsecoloxix