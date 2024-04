Tim | corsa a quattro per il vertice

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 1 aprile 2024) In casa Tim è in corso la campagna elettorale per catturare il favore dei suoi 200mila soci in vista dell’assemblea che sarà chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione. Un passaggio di governance centrale, perchè strettamente legato al piano di riassetto imperniato sulla cessione della rete al fondo americano in tandem con il ministro dell’Economia. L’assemblea degli azionisti è in agenda il 23 di aprile e in tutto sonole liste depositate per il rinnovo del board. C’è però un convitato di pietra: il gruppo francese Vivendi, primo socio di Tim con il 23,7% ma attualmente senza alcuna voce sulla gestione. La prima lista è quella della “continuità” ed è è stata presentata dallo stesso cda uscente, prevede la conferma dell’amministratore delegato Pietro Labriola e la scelta come presidente di Alberta Figari, nota avvocato d’affari del mondo della finanza ...