Tifoso colpito da arresto cardiaco | dramma sugli spalti | l' arbitro ferma il match

(Di lunedì 1 aprile 2024) Caos durante ildi Serie B tra Spezia e Ascoli: undel Picco ha avuto un attacco. Quando ci si è resi conto delin corso, la partita è stata sospesa momentaneamente a un minuto dalla fine. In particolare, l'Sozza hato i giocatori in campo così da permettere al personale medico di assistere l'uomo. La situazione nel settore dei distinti si è fatta agitata già diversi minuti prima dell'effettiva interruzione del. L'uomo che ha accusato il malore ha subito attirato l'attenzione dei tifosi lì presenti. Avendo capito la gravità delle sue condizioni, i suoi vicini di posto hanno tempestivamente chiesto aiuto ai paramedici dell'ambulanza presenti accanto al campo. ...

