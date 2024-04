Thiago Motta | la dedica speciale alla figlia Sophia dopo la vittoria del Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Ilviaggia dritto verso il terzo posto in classifica,lacontro la Salernitana la Juventus dista a soli due punti. L’imperturbabileè troppo felice per camuffare l’emozione. "È un momento bello per tutti, per i risultati e per come stiamo giocando. Sono orgoglioso e soddisfatto per come la stiamo vivendo tutti, all'interno e all'esterno con i nostri tifosi che si meritano questa gioia. È stata unameritata e oggi la dedico specialmente a miache era in tribuna. Siamo andati in vantaggio con due gol bellissimi, ma va sottolineata anche la fase difensiva". "La formazione? Conta tutto, le partite precedenti, gli allenamenti, come li vedo in questo ...