The Economist | in Europa non esiste un alleato ideale per l’Ucraina

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il giornale britannico Thespiega che i Paesi UE e NATO difettano delle caratteristiche che servono ad aiutare Kiev. Sono tutti o deboli o senza finanze o poco determinati. O tutte queste cose insieme. Inoltre si completa il cambio di narrativa cominciato qualche mese fa: ormai non si parla più di aiuti per la vittoria, ma per tentare di rre, e la Russia non viene descritta come Paese in fallimento, ma come economia resiliente che ha sconfitto le sanzioni. E non manca la frecciatina subdola agli ungheresi, che i britannici additano come rei di simpatizzare per i russi. L’europeoLa famosa barzelletta dice che il perfetto europeo guida come un francese, cucina come un olandese, è organizzato come un greco ed è divertente come un tedesco. Una variante della battuta potrebbe assillare coloro che cercano di ...